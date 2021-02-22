Министерство энергетики рассматривает возможность перехода потребителей на одну платежную квитанцию, в которую будут заносить оплату за потребленный газа и его распределение.

Об этом сообщил в Фейсбуке и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, - это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других регионах", – написал Витренко 22 февраля вечером.

Чиновник добавил, что министерство также рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов. По его мнению, это приведет к снижению цен для потребителей.

"Чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – написал он.

Витренко также сообщил, что министерству предстоит решить вопрос с объемами ресурса, который выставляют на энергорынки государственные компании, не уточнив подробностей.

Напомним, 28 марта 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила размер абонплаты за подключение к системе газоснабжения. И с 1 апреля цену на газ для населения разделили на две составляющие: на цену газа как товара и абонплату за подключение к сетям.

Между тем в феврале украинцы начали получать платежки с огромными суммами за отопление и горячую воду за январь.