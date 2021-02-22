В Нидерландах в результате падения с неба обломков самолета получили ранения два человека.

Об этом сообщает NOS.

"Boeing потерял куски самолета вблизи Маастрихта, два человека получили легкие ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у самолета, который вылетел из нидерландского города Маастрихт, начались проблемы с двигателем. Один из четырех двигателей Boeing 747 загорелся вскоре после взлета. Куски металла упали на землю. Пострадали два человека. Известно, что пожилая женщина получила травму головы, а ребенок - ожоги. Также были повреждены машины и дома. Объем ущерба в данное время подсчитывают.

Самолет вылетел около 16:10 по местному времени, из аэропорта Маастрихта и направлялся в Нью-Йорк. Впоследствии из-за повреждения лайнер приземлился в аэропорту бельгийского города Льеж.

Ранее сообщалось, что в Мексике разбился военный самолет, в результате чего погибло шесть человек.

Также мы писали о том, как в Нигерии упал еще один военный самолет, там также погибли семь человек.