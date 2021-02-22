В ночь на 23 февраля в Москве и области ожидается самая холодная ночь за эту зиму и последние несколько нет.

Сегодняшним вечером жители Подмосковья получили от МЧС смс такого содержания.

"В период с 01 часа до 10 часов 23 февраля местами в МО ожидается сильный мороз с температурой воздуха -35 градусов и ниже. По возможности не покидайте отапливаемые помещения. Будьте осторожны. Телефоны: 01, 101, 112", - гласит сообщение спасателей.

Интересно, что в ближайшие двое суток в российской столице потеплеет примерно на 35 градусов. Уже в этот четверг, 25 февраля, днем ожидается +5℃.

В Украину в это время идет оттепель. Прогноз погоды до конца февраля - в отдельном материале "Страны".

Какие сюрпризы принесет природа жителям Киева и регионов во вторник, 23 февраля - читайте здесь.