Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время
В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Собеседники обсудили дальнейшие действия СНБО.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как рассказали в пресс-службе, Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.
Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.
Также на встрече были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее "Страна" приводила слова Данилова о том, что в ближайшие недели состоится заседание СНБО, на котором примут новые санкции.
Мы также разбирались, чего ждать после слов Данилова об разрешении стрелять на Донбассе, сказанных после заседания СНБО 19 февраля.