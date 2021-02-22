В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Собеседники обсудили дальнейшие действия СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как рассказали в пресс-службе, Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Также на встрече были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее "Страна" приводила слова Данилова о том, что в ближайшие недели состоится заседание СНБО, на котором примут новые санкции.

Мы также разбирались, чего ждать после слов Данилова об разрешении стрелять на Донбассе, сказанных после заседания СНБО 19 февраля.