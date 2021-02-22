В Ужгороде на центральной площади у кукольного театра произошел обвал, в результате чего образовалась воронка на 4 квадратных метра.

Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского горсовета.

Место ограждено, там дежурит муниципальная стража, чтобы обезопасить пешеходов, проход возле театра перекрыли.

По информации департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета, заместитель городского головы Иван Шимон дал поручение организовать комплексное обследование места происшествия и предоставить предложения по усилению основания.

Теперь запланировано спецтехникой отодвинуть МАФ, который расположен поблизости - это нужно для того, чтобы уменьшить нагрузку на плиту перекрытия и предупредить дальнейший обвал поверхности.

Сейчас место обвала ориентировочной площадью 4 квадратных метра ограждено, проход у кукольного театра со стороны реки перекрыт.

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