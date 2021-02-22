В результате смертельной аварии в Черниговской области, в которой грузовик сорвался с моста в реку Десна, в водоем вытекло около 1000 литров дизельного топлива.

Об этом в комментарии для "Общественного" сообщили представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Во время аварии, по словам спасателей, в Десну вылился полный бак горючего, а это около 1000 литров дизтоплива. Экологи взяли пробы воды в Десне, результаты будут через пять суток", - говорится в сообщении.

На место аварии приехал товарищ погибшего водителя. По его словам, они вместе везли лимоны из Турции двумя фурами. Один грузовик направлялся в Россию, а другой в Беларусь. По пути грузовики разъехались, поэтому момент аварии мужчина не увидел.

В свою очередь в Департаменте Черниговской ОГА по вопросам гражданской защиты и обороны сообщили, что погибший водитель не имел никаких шансов на то, чтобы выжить в этой аварии.

"Видите, какая высота и вес автомобиля, поэтому спастись в такой ситуации невозможно", - сказал Сергей Болдырев директор департамента.

Видео: YouTube/ Суспільне

Напомним, авария произошла в ночь на понедельник 22 февраля на мосту в районе села Шестовица Черниговской области.

Позже правоохранители выяснили, что погибшим водителем оказался гражданин Турции.