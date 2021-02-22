Французский Национальный Совет по здравоохранению 11 февраля дал зеленый свет на развертывание метода тестирования на Covid-19 с забором слюны. С 22 февраля метод начали применять в школах и университетах.

Об этом сообщает Franceinfo.

Взятые образцы слюны будут анализировать в лабораториях.

По словам министра образования Жана-Мишеля Бланке, в ведомстве надеются, что все согласятся пройти обследование по новой методике, так как у тестов есть два преимущества.

их легче переносить - они менее болезненны, чем пробы, берущиеся из носа;

они уже прошли испытания в школах, которые велись с 15 февраля (их участниками стали более тысячи учеников из пяти школ Франции).

Правда, тесты не приносят немедленного результата, предварительных данных придется ждать в течение 40 минут. А окончательная обработка материала при помощи ОТ-ПЦР в реальном времени (основанном на ядерных технологиях методе выявления присутствия генетического материала) уйдет день или два.

Министр здравоохранения Оливье Веран против использования тестов слюны, которые дают результат через несколько минут, посчитав их слишком низкочувствительными.

Как писала "Страна", в США тесты слюны на содержание в ней коронавируса разрешили делать еще в мае.

Ранее мы объясняли, как лучше подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус для максимально достоверного результата.