После того, как компания Facebook запретила пользователям соцсети в Австралии публиковать и распространять новостные публикации, аудитория платформы LITT выросла более чем на 50%.

Об этом на своей странице в LITT сообщили основатели этого проекта Питер Салом и Брент Томпсон, передает издание The Australian

По их словам, более 5 тысяч новых пользователей присоединились к платформе после ограничительных мер, введенных Facebook в отношении пользователей, находящихся на территории Австралии. Число жителей страны в LITT за четыре дня достигло 15 тысяч человек и продолжает расти.

По словам одного из основателей, Питера Салома, LITT, которая объединяет функции как Facebook, так и Instagram, "пользуется беспрецедентным спросом".

LITT является гибридной платформой и сочетает функционал социальной сети, платежного терминала и доски объявлений. В приложении есть мессенджер и возможность публиковать комментарии. Платформа пока доступна только на территории Австралии. Недавно компания объявила сбор пожертвований, чтобы обеспечить себе выход на международный рынок.

18 февраля руководство американской компании Facebook отключило возможность публиковать и просматривать новости в своей соцсети на территории Австралии. Это связано с новым медиакодексом, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний. На прошлой неделе эта инициатива была одобрена Палатой представителей, вскоре ее рассмотрит и Сенат Австралии. Этот кодекс может получить одобрение парламента и вступить в селу в первой половине марта.

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