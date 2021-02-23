В соцсетях появились фотожабы на курьезный пост премьер-министра Дениса Шмыгаля от 22 февраля. Глава Кабмина опубликовал снимок министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова и потребовал от первого неких срочных объяснений.

На первом коллаже к ожидающему объяснений Шмыгалю пользователи соцсетей добавили якобы пост председателя СБУ Ивана Баканова, который ожидает срочного пояснения от Шмыгаля, почему тот не знает, где находится его коллега - вице-премьер правительства. Ветку постов замыкает запись Владимира Зеленского о том, что он ожидает пояснения от Баканова, почему он не знает, что Шмыгаль не знает, где находится член СНБО Уруский.

На второй фотожабе добавлен еще и якобы пост Джо Байдена на английском: "Ожидаю пояснения от Владимира Зеленского. Что, черт побери, вы делаете?"

"Интересно, какая из версий событий самая правильная?" - задался вопросом Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" подробно освещала развитие событий после публикации поста Шмыгаля. Уруский объяснил премьеру, где находится и почему оказался на фото с Кадыровым.

А Кадыров в ответ на инцидент посоветовал Урускому распечатать фото и повесить на самое почетное место.

Мы также разбирались, зачем Шмыгаль опубликовал снимок, показав, что не знает, где и чем занимается член его собственного кабинета.