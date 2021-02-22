В Калуше Ивано-Франковской области на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества, который зафиксировали на видео очевидцы происшествия.

Об этом сообщает "Общественное".

Отмечается, что явление, которое выглядело как задымление, было заметно на несколько километров. Видео разместили в Facebook-сообществе "Калушский формат".

Отмечается, что на "Карпатнефтехиме" в 09:32 произошел выброс газов без горения на сушильной башне по производству винилхлорида. По информации собеседника, пострадавших и травмированных нет, как и угрозы для населения.

По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Кристины Перцович, спасательные подразделения к ликвидации последствий выброса не привлекались.

При этом начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Карпатнафтохима" Василий Кучер комментировать ситуацию отказался.

Представитель пресс-службы завода в телефонном разговоре сообщил журналистам, что о ситуации с выбросом ему ничего не известно, а представитель "Карпатнафтохима" находится на больничном.

На месте происшествия пожарные выяснили, что в ходе производственного процесса в помещении сушильной башни вспыхнули пары дихлорэтана, но угрозы экологии нету.

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