Сегодня, 23 февраля, 10:00, в Приморском суде Одессы начинается суд над радикалом Сергеем Стерненко. Он обвиняется в похищении человека, пытках и вымогательстве.

Фабула дела такова. В 2015 году Сергей Щербич, депутат Лиманского поселкового совета, заявил в полицию о преступлении. По словам чиновника, его совершил Стерненко. Мужчина насильно содержался в центре Одессы, в подвале бывшей базы "Правого сектора", ячейку которой тогда возглавлял радикал.

Потерпевший Щербич заявляет, что его пытали изощренными способами: связали, били, сжимали пальцы плоскогубцами, стреляли в спину и ноги из травматического пистолета. Чтобы все это прекратилось, требовали 300 тысяч гривен откупных. В итоге депутата вывезли с завязанными глазами и выбросили возле Суворовского суда Одессы.

Сергей Щербич сразу же написал заявление. Уголовное производство было открыто, но оставалось замороженным - видимо, по политическим соображениям - до 2019 года.

Буквально 29 января Сергей Стерненко был отпущен на поруки по обвинению в другом резонансном преступлении - убийстве человека в Одессе весной 2018 года.

По сегодняшнему делу - о похищении и пытках - прокуратура просит для радикала 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. И то, каким будет приговор, покажет, намерена ли власть всерьез заниматься Стерненко.

"Страна" следит за ходом судебного заседания в режиме онлайн, этот материал обновляется.

Суд над Стерненко. Прямой эфир

10:24 Суд еще не идет. Адвокат Маси Найем вышел на улицу.

10:20 Мэр Львова Андрей Садовой перепутал, по какому делу сегодня судят Стерненко. Он считает, что сегодня идет заседание по убийству Ивана Кузнецова в 2018 году. Хотя на самом деле - о похищении человека и вымогательстве.

10:16 Под судом развернули акустику и включили музыку. Сторонников Стерненко тут около ста человек. Некоторые из них уселись на землю, расстелив карематы.

10:05 Стерненко пошел в здание суда. Его сторонников, судя по всему, пускать не хотят. Он попросил полицию ускорить этот процесс. Но в суд точно прошла Ульяна Супрун.

10:00 Стерненко выступает под судом. Говорит, что если его посадят, "для этих людей это станет началом ихнего конца". Под "этими людьми" подразумеваются замглавы Офиса президента Олега Татарова, генпрокурора Ирину Венедиктову и мэра Одессы Геннадия Труханова.

9:25 Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун едет в Одессу на суд к Стерненко, чтобы "защитить его от щупалец русского мира".

9:20 Сам Сергей Стерненко вчера, накануне суда, написал такой пост: созывает украинцев для своей поддержки в Одессу. Причем, за его счет.

"Уважаемые киевляне!

Завтра у меня приговор в Одессе.

Должны были оправдать, но из-за давления со стороны Татарова, Венедиктов и Труханова пока неизвестно что будет.

Ну вы в курсе. Могут закрыть на 8 лет.

Если вы еще не решили, ехать или нет, не сомневайтесь и погнали Пока еще есть свободные места и транспорт.

Если же вы едете своим ходом или из других городов, можем вас заправить или оплатить билеты в обе стороны.

Давайте знать.

Увидимся!" - написал Стерненко.

Комментарий под постом написал "стрелок с Майдана" Владимир Парасюк. Он сообщил, что едет в Одессу на суд.

9:15 Сторонники и защита Стерненко нарисовали баннер, которым высказывают ему поддержку.

На картинке радикал изображен с файером в руке. Она подписана хештегом - #волюстерненку. Также приводятся дата и место сегодняшнего суда - чтобы туда приходили "неравнодушные".

9:05 Подробно о том, за что сегодня судят Сергеем Стерненко, и прогноз вердикта - в видеоблоге "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой.