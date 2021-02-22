Офис президента сочинил новые темники для депутатов из фракции "Слуги народа". В них перечислены аргументы в пользу индийской вакцины CoviShield, которую во вторник привезут в Киев.

Темники оказались в распоряжении "Страны".

Ключевой аргумент Банковой в пользу вакцины выглядит так: вакцину уже закупила Бразилия. Неужели вы ставите себя выше бразильцев, позволяя себе не доверять препарату?

Приводим самые показательные выдержки из инструкции.

"Если наши политики так любят отдыхать на Мальдивах и Сейшелах, то очень странно, что они считают эти страны чем-то хуже Украины и что они получили якобы плохую вакцину "для бедных". Также странно, что Бразилия нормально воспринимает вакцину производства Индии, но часть наших людей будто ставят Украину выше Бразилии и делают вид, что нам нужен какой-то другой препарат. Это абсолютно деструктивная позиция, которая не делает чести Украине. А когда такие заявления делают украинские политики, то это будет крайне плохо воспринято дипломатами соответствующих стран.

Вакцина CoviShield, что просто является местным названием для AstraZeneca, вполне эффективна. Ее использование не вызывало никаких проблем в такой стране, как, например, Бразилия. Если эта вакцина не вызывает претензий в Бразилии и еще у десятка других стран, включая Мальдивы, которые так любят наши политики, то нет никакой причины считать ее не подходящей украинцам".

Банковая при Зеленском весьма активно использует практику темников, особенно в последнее время. Недавно "Страна" приводила темники о санкциях СНБО, введенных против Виктора Медведчука.

Мы также публиковали темники, как комментировать требование Европы закрыть "Миротворец".