Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур в память о 500 тысячах американцах, умерших от коронавирусной болезни.

Об этом в ходе брифинга в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

По ее словам, Байден распорядился на пять дней приспустить в стране флаги в знак траура. Вечером 22 февраля (предположительно, утром 23 февраля по киевскому времени - Ред.), президент выступит с речью о погибших от Covid-19. Он также собирается провести церемонию минуты молчания и зажжения свечей вместе с первой леди Джилл Байден и вице-президентом Камалой Харрис.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США от Covid-19 скончались более 498,9 тысяч, это самый большой показатель смертности от этой болезни в мире.

В то же время независимый сайт статистики Worldometer сообщает о 511 393 смертей от Covid-19 в США.

Напомним, траур по погибшим от коронавирусной болезни ранее объявляли власти Испании - 27 мая, и Китай - 4 апреля.

Ранее мы писали, что в Украине по состоянию на утро 22 февраля от коронавирусной болезни умерли 25 156 человек.