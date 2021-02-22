Бывший президент США Дональд Трамп во время первого после ухода с поста появления на публичном мероприятии может объявить себя претендентом на пост главы государства от Республиканской партии. О намерении участвовать в выборах 2024 года он заявит на консервативной политической конференции СРАС в Орландо.

Об этом сообщает Axios.

Давний советник Трампа охарактеризовал его готовящееся выступление как "демонстрацию силы" и сказал, что основной посыл речи будет следующим: несмотря на потерю аккауна в Твиттере и Овального кабинета он все еще отвечает за происходящее в стране. Реванш - его главная идея.

По данным сайта, советники Трампа встретятся с ним на этой неделе в резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, чтобы спланировать его следующие политические шаги в среднесрочной перспективе 2022 года.

Приближенные Трампа добавляют, что выступление на ежегодной конференции CPAC должно продемонстрировать, что бывший президент Соединенных Штатов контролирует партию - вне зависимости от того, будет ли он действительно участвовать в следующих выборах.

При этом советники экс-главы Белого дома утверждают, что в настоящий момент Трамп пользуется наиболее мощной поддержкой в партии, чем когда-либо.

Ранее "Страна" приводила объяснение Трампа, почему он не собирается восстанавливать страницу в Твиттере после удаления.

Мы также сообщали, что если экс-президент создаст свою собственную политическую партию, то в нее готовы вступить почти 50% американских избирателей-американцев из числа республиканцев.