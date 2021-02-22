В 2020 году Вооруженные силы Украины начали подготовку к наступательным действиям на урбанизированной местности.

Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"По наступательным действиям, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - заявил Хомчак.

По его словам, Генштаб ВСУ в новой J-структуре отрабатывает все планы и варианты реагирования на ситуацию, которая только может возникнуть.

"Все планы ведутся, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком", - сказал Хомчак.

Также сегодня главнокомандующий ВСУ сообщил, что на сегодняшний день нет никаких признаков подготовки наступления противниками на Донбассе.

Ранее мы писали, что по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля было принято решение вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе. Во время брифинга по итогам заседания СНБО Данилов рассказал, что орган принял некое секретное решение, связанное с обострением ситуации на Донбассе.