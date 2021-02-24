24 февраля 2021 года будет растущая Луна в знаке Рака. В эту среду знакам Зодиака следует проявить принципиальную позицию и сохранить благородство.

Астрологический прогноз на сегодня предлагаем вниманию читателей "Страны".

День будет благоприятным и успешным для четырех знаков Зодиака: Дев, Скорпионов, Козерогов и Рыб. Они, если смогут отстоять свою точку зрения, смогут получить бонусы в карьере, учебе, бизнесе. При проведении переговоров им рекомендовано быть дальновидными и осторожными.

Волнительными могут быть сутки в жизни Близнецов, Овнов, Стрельцов, Водолеев и самих Раков. С утра изменение планов может поставить с ног на голову весь день. Чтобы этого не случилось, переводите дыхание, контролируйте эмоции. Не допускайте такого, чтобы что-то выбило вас из колеи.

У остальных знаков Зодиака - Весов, Львов, Тельцов - 24 февраля будет ровным. Вы закрепитесь в существующих делах. Относительно ближайшего будущего - сделайте акцент на прорабатывание перспектив и просчет разных вариантов действий.

Всем знакам Зодиака Звезды рекомендуют быть благородными. Проявите сострадание и отзывчивость, подставляйте плечо помощи. Хорошие дела воздадутся вам добротой мгновенно.

В отдельной публикации - гороскоп на всю эту неделю до 28 февраля.