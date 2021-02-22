ООО "Наш 365" подал иск к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания об отмене решения о назначении внеплановой проверки. Иск уже зарегистрирован в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021 года, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО "Наш 365" (логотип "Наш"). По мнению истца, оспариваемое решение принято с нарушением норм законодательства Украины, без должных правовых оснований и допустимых доказательств", - говорится на интернет-странице суда.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Нацсовет назначает проверки и выносит предупреждения упомянутому телеканалу с завидной регулярностью и частотой. Так, в конце декабря орган вынес предупреждение за показ отрывка пресс-конференции Владимира Путина.

А в середине февраля Нацсовет назначил проверку канала "Наш" из-за программы с Азаровым.