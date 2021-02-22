В понедельник, 22 февраля, мировые цены на нефть, которые несколькими днями ранее поднялись до максимальной отметки за год, продолжают расти.

Стоимость эталонной марки Brent повысилась до $64,56 за баррель, а цена WTI составляет чуть более $61 за баррель.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $64,56 за баррель, что на $1,65 (2,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $61,04 за баррель, что на $1,78 (3%) выше показателя на закрытии предыдущих торгов.

По данным Dow Jones, инвесторы на текущей неделе будут следить за ситуацией с добычей нефти в Техасе, несмотря на признаки улучшения погодных условий в штате.

Эксперты добавили, что, по тогам прошлой недели апрельские фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе.

Рост нефтяного рынка также связывают с неопределенностью относительно восстановления добычи в США.

По словам экспертов Commonwealth Bank of Australia, хотя некоторые нефтекомпании, включая Marathon Oil (SPB: MRO), Devon Energy (SPB: DVN) Corp. и Verdun Oil Co., возобновили добычу в Техасе, пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

Инвесторы и далее надеются, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах потребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

Рынок также сфокусировался на отношениях США и Ирана. Ранее американские официальные представители заявляли, что будут готовы рассмотреть вопрос об отмене санкций против Тегерана, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, если Иран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в полном объеме.

Напомним, двумя дням ранее цена нефти поднялась выше $65 впервые за год.

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