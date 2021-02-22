В Донецкой области суд при поддержке Славянской местной прокуратуры вынес приговор 58-летнему мужчине. Ему дали 15 лет тюрьмы за содержание притонов, изнасилование и растление малолетних и несовершеннолетних детей, а также создание порнографии с их участием.

Об этом сообщается в Фейсбуке Донецкой облпрокуратуры.

Суд установил, что в период с 2008 по 2017 годы житель Славянска держал в частном доме студию, где снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей. Затем он выкладывал их в интернете. В притоне злоумышленник под угрозами расправы развращал и насиловал подростков.

В Донецкой облпрокуратуре уточнили, что всего установлено 19 несовершеннолетних жертв злоумышленника.

"Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу потерпевших 250 тысяч грн морального ущерба", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о задержании в Одессе мужчины, годами насиловавшего свою жену и двух дочерей.

Мы также рассказывали о громкой истории во Львове, где руководитель детского лагеря 15 лет насиловал девочек.