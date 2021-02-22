В результате аварии в Черниговской области, в которой грузовик слетел с моста и упал в реку Десна, погиб гражданин Турции.

Подробностями происшествия поделилась пресс-служба ГСЧС.

"21 февраля на автомобильной дороге М-01 "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" возле с. Шестовица, Черниговского района, грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р. Десна и частично утонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб", - говорится в сообщении.

Спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувший грузовик и закрепили тросы, и с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" грузовик с погибшим водителем изъяли из воды.

"Уважаемые водители, зимой будьте особенно осторожными во время вождения: соблюдайте безопасный скоростной режим и дистанцию!" - призвали спасатели.

Напомним, вчера в Киеве водитель с признаками наркотического опьянения не справился с управлением и травмировал пешеходов, перед этим врезавшись в Hyundai.

Ранее мы писали о том, как в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Погибли 5 человек, еще 38 получили ранения.