Во вторник, 23 февраля, в восточные регионы Украины снова вернутся аномальные морозы, при этом в южных и западных областях ощутимо потеплеет. По всей территории нашей страны будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует карта погоды от Укргидрометцентра.

В восточных регионах будет холоднее всего. Там столбики термометров покажут днем и ночью от -11 до -13 градусов. При этом на юге температура воздуха прогреется до +2...+8 градусов в дневные часы. Однако самую теплую погоду синоптики прогнозируют в западных областях. Там потеплеет до +5...+9 градусов.

В восточных, северо-восточных регионах и и в центре Украины подует сильный ветер.

В Киеве во вторник температура воздуха не поднимется выше нуля днем, а ночью опустится до -4 градусов. В столице будет сухая и солнечная погода.

Прогноз погоды на 23 февраля. Карта: meteo.gov.ua

Ранее мы рассказывали, каким будет новое потепление и перейдет ли оно в настоящую весну.

Также сообщали, как правильно читать синоптическую карту прогноза погоды.