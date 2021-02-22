На востоке Украины ударят морозы, на юге потеплеет. Какой будет погода во вторник
Во вторник, 23 февраля, в восточные регионы Украины снова вернутся аномальные морозы, при этом в южных и западных областях ощутимо потеплеет. По всей территории нашей страны будет сухо и солнечно.
Об этом свидетельствует карта погоды от Укргидрометцентра.
В восточных регионах будет холоднее всего. Там столбики термометров покажут днем и ночью от -11 до -13 градусов. При этом на юге температура воздуха прогреется до +2...+8 градусов в дневные часы. Однако самую теплую погоду синоптики прогнозируют в западных областях. Там потеплеет до +5...+9 градусов.
В восточных, северо-восточных регионах и и в центре Украины подует сильный ветер.
В Киеве во вторник температура воздуха не поднимется выше нуля днем, а ночью опустится до -4 градусов. В столице будет сухая и солнечная погода.
Прогноз погоды на 23 февраля. Карта: meteo.gov.ua
Ранее мы рассказывали, каким будет новое потепление и перейдет ли оно в настоящую весну.
Также сообщали, как правильно читать синоптическую карту прогноза погоды.