Перевод часов на летнее время 2021 в Украине. Какого числа и советы врачей
Вместе с весной в Украине приближается и перевод часов на летнее время. Несмотря на то, что обсуждается вариант отмены этой процедуры, весной 2021 года она продолжает существовать.
Украинцы должны будут перевести время на один вперед в ночь с субботы на воскресенье 28 марта. Выше мы показываем, когда эта дата на календаре.
К жизни по летнему времени нужно начинать готовиться уже сейчас. Врачи советуют несколько простых правил:
- ложиться на 10-15-20-30-40-50 минут позже, чем обычно,
- спать не менее восьми часов,
- правильно питаться,
- не злоупотреблять алкоголем,
- умеренно заниматься спортом,
- насыщать организм витаминами,
- пить больше воды,
- гулять на свежем воздухе,
- стараться не нервничать.
Об истории перевода часов на летнее время в Украине и больше советов медиков - в отдельном материале "Страны".