Вместе с весной в Украине приближается и перевод часов на летнее время. Несмотря на то, что обсуждается вариант отмены этой процедуры, весной 2021 года она продолжает существовать.

Украинцы должны будут перевести время на один вперед в ночь с субботы на воскресенье 28 марта. Выше мы показываем, когда эта дата на календаре.

К жизни по летнему времени нужно начинать готовиться уже сейчас. Врачи советуют несколько простых правил:

ложиться на 10-15-20-30-40-50 минут позже, чем обычно,

спать не менее восьми часов,

правильно питаться,

не злоупотреблять алкоголем,

умеренно заниматься спортом,

насыщать организм витаминами,

пить больше воды,

гулять на свежем воздухе,

стараться не нервничать.

Об истории перевода часов на летнее время в Украине и больше советов медиков - в отдельном материале "Страны".