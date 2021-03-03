Календарь на март 2021 - когда в Украине переводят часы на летнее время

Вместе с весной в Украине приближается и перевод часов на летнее время. Несмотря на то, что обсуждается вариант отмены этой процедуры, весной 2021 года она продолжает существовать. 

Украинцы должны будут перевести время на один вперед в ночь с субботы на воскресенье 28 марта. Выше мы показываем, когда эта дата на календаре. 

К жизни по летнему времени нужно начинать готовиться уже сейчас. Врачи советуют несколько простых правил:

  • ложиться на 10-15-20-30-40-50 минут позже, чем обычно,
  • спать не менее восьми часов, 
  • правильно питаться,
  • не злоупотреблять алкоголем, 
  • умеренно заниматься спортом,
  • насыщать организм витаминами,
  • пить больше воды,
  • гулять на свежем воздухе, 
  • стараться не нервничать. 

Об истории перевода часов на летнее время в Украине и больше советов медиков - в отдельном материале "Страны"

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