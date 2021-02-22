Как стало известно "Стране" от источника в правительстве, первая партия индийской вакцины от коронавируса прибудет в Украину завтра утром, 23 февраля. Предварительное время - 10:00. Самолет с дозами вакцины CoviShield приземлится в "Борисполе".

Однако никаких официальных мероприятий с участием первых лиц страны по этому поводу не запланировано. Журналистов также не пропустят встречать борт с вакцинами в аэропорту.

"Официальных встреч не будет. А объект режимный. Никакой прессы и "перерезаний ленточек". Встреча вакцины - не такое знаменательное событие. Начало процесса массовой вакцинации - вот это важное событие. А техническая доставка вакцины - это просто процесс. Возможно, чуть позже в этот день будут организованы пресс-конференции с министром здравоохранения, AstraZeneca и Crown Agents", - отметил собеседник "Страны".

Ранее мы подробно разбиралась, какую вакцину в Украину везет глава Минздрава Максим Степанов и почему в соцсетях критикуют действия Минздрава по закупке препаратов от коронавируса.

Также недавно министр поделился видео с отгрузкой вакцины из Индии. Степанов утверждает, что в Украину прибудет полмиллиона доз индийского препарата.

Тем временем председатель Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко утверждает, что вакцину от коронавирусной болезни CoviShield, произведенную в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca, нельзя использовать в Украине.