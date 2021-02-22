Преподавателя культурологии в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова, Евгению Бильченко, пытаются уволить из вуза. Причина - ее посты с критикой закона "О функционировании украинского языка как государственного" (известный как закон об украинизации). Сначала против нее развернули интернет-травлю националисты, а затем их сторону заняло и руководство университета.

Об этом сама Бильченко рассказала в интервью "Стране".

По словам профессора, руководство университета ищет формальные поводы для того, чтобы ее уволить. Так как по политическим причинам отстранять ее от работы не имеют права.

"Они повторяют те же тезисы о том, что я – не патриотка. Но руководство само признает, что не может уволить человека по политическим взглядам – это запрещено трудовым законодательством и статьей 161 Конституции Украины. И тем более меня нельзя уволить за пост в Фейсбуке. Такого наше законодательство еще не придумало. Так что руководство ищет формальный повод для моего увольнения", - рассказала Бильченко.

По ее словам, в вузе подняли вопрос о ее профнепригодности.

"Меня винят в том, что я публиковала на YouTube лекции на русском языке, что якобы нарушает закон об украинизации. Но упускают тот факт, что лекции были опубликованы до 16 января 2021 года. Мои коллеги насобирали "компромат" в виде абсолютно абсурдных претензий к научной чистоте моих лекций. Из контекста вынимают мои отдельные высказывания, перекручивают их. Университет обращается к внешним экспертам, ученым из других университетов, с просьбами обесценить мои лекции. Пока они не преуспели. Уже получили ответ от математика, профессора Георгия Шевченко – который заявил, что ничего крамольного в моей лекции о Египте нет. Этот профессор открыто написал в Фейсбуке, что руководство университета Драгоманова ищет любую формальную причину для того, чтобы уволить меня", - отмечает Евгения Бильченко.

До этой ситуации, по ее словам, у нее не было конфликтов с руководством вуза.

"Руководство всегда хвалило меня – до тех пор, пока не изменилась моя политическая позиция. Я поддерживала Майдан, но в 2017 году на Фейсбуке я начала критиковать действующую украинскую власть. Тогда в университете меня продолжали хвалить за работу, но стали недолюбливать, потому что я не ненавижу Россию. Меня вызывали на профилактические беседы – будем считать, что они проходили в довольно мягкой форме. А недавно на ученом совете надо мной устроили общественный суд, где некоторые представители руководства заявили, что не намерены меня покрывать за неправильную политическую позицию. Честно? Меня больше добили мои коллеги, чем хейтеры", - заявила преподавательница.

Бильченко считает, руководство университета не поддержало ее в ситуации с интернет-травлей из-за давления националистов.

"Из-за давления, которые правые радикалы и неонацисты оказывали на руководство, ректор и его окружение растерялись. Давление действительно очень сильное. В личной беседе ректор сказал мне, что кто-то должен уволиться – либо он, либо я. Ректор прямым текстом сказал мне, что решать, останусь ли я на работе, будут общественные активисты праворадикального или националистического толка, к мнению которых он прислушивается", - сообщила "Стране" Бильченко.

Полный текст интервью с Евгенией Бильченко о том, как против нее развернули травлю из-за критики закона об украинизации, можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, как из-за отказа обслуживать посетителя на украинском уволили баристу в Днепре.