Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd., которой принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", были введены на основании информации о работе сети магазинов в аннексированном Крыму.

Об этом в понедельник, 22 февраля, агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму. Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

По словам представителей спецслужбы, министерство иностранных дел Украины "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, но они остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, компании Sportmaster, а также других физических и юридических лиц.

Что касается сингапурской компании, то государство запретило ей проводить торговые операции, обеспечивать транзит ресурсов, совершать полеты и перевозки на территории Украины. Также наложен запрет на ввоз продукции этой компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Кроме того, санкции заблокировали вывод капиталов компании за пределы страны. Срок действия этих ограничений составляет три года.

Сегодня CEO "Спортмастер-Украина" Людмилы Кныш заявила, что сеть магазинов продолжит работу, несмотря на включение материнской компании в санкционный список, добавив, что решение о наложении ограничений является необоснованным.