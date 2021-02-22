Полиция открыла уголовное дело по факту неправильного захоронения кур, зараженной птичьим гриппом, в поселке Клавдиево–Тарасово под Киевом.

Об этом "Стране" сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.

В ведомстве заявили, что следователем второго отделения полиции Бучанского районного управления, открыто уголовное производство по ст. 239 уголовного кодекса (загрязнение или порча земли), сейчас проводятся меры по установлению причастных лиц.

Напомним, 16 февраля в поселке Клавдиево–Тарасосо под Киевом обнаружили птичий грипп. В связи с этим был введен карантин и применено определенные ограничения.

В главном управление Госпродпотребслужбы в Киевской области заявили, что после того как вирус птичьего гриппа был обнаружен и лабораторно подтвержден в частном домохозяйстве, зараженную курицу забрали на утилизацию, но утилизацией оказалось простое захоронение птицы в небольшую яму в 50 метрах от кладбища, которое находиться на земле Клавдиевского лесного хозяйства. К первому жилому дому от места захоронения всего 500 метров.

Также мы писали, что в начале декабря прошлого года в южной части Украины произошла вспышка птичьего гриппа.