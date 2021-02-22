Участники съезда в Киеве, собравшего более 300 представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, приняли итоговое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и высшим властям. Они призвали руководство государства защитить их конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Об этом сообщается в Фейсбуке Центра информации УПЦ.

Как сказано в записи Центра, делегаты съезда заявили, что являются "гражданами единого государства Украина и глубоко обеспокоены тем, что действующая государственная политика направлена против миллионов верующих граждан Украинской Православной Церкви".

"Все мы украинцы, настоящие патриоты, которые любят и уважают свою родную землю, мы добросовестно работаем, лечим больных, добросовестно выполняем воинский долг, платим налоги, развиваем различные сферы общественной жизни. Церковь никогда не делила, не разделяет и не будет делить своих детей по происхождению, социальному положению, национальности, языку или политическими предпочтениями. Политические предпочтения и противоречия не должны разделять родителей с детьми, супружеские пары, друзей или сотрудников. Политика не должна сеять плевелы ненависти и злобы в наши сердца. Сохранение общественного мира и покоя в круговороте сегодняшних событий и пандемии - это наш общий долг", - отметили верующие.

Участники съезда представителей приходов захваченных храмов УПЦ призвали президента "применить предоставленные законодательством Украины полномочия" и "принять безотлагательные действенные меры для защиты конституционных прав верующих граждан УПЦ".

Также в обращении верующие предлагают внести в порядке законодательной инициативы в Верховную Раду Украины законопроект, который отменит действие законов Украины №2673-VIII и №2662-VIII (которые, наряду с тем, что влекут за собой нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, несут угрозу авторитету нашего государства на международной арене, ставят под сомнение искренность провозглашенных Украиной евроинтеграционных стремлений, реализация которых невозможна в условиях нарушения прав и свобод человека и особенно уязвимых слоев населения, к которым относятся верующие).

Кроме того, верующие УПЦ просят президента "объединить усилия и ресурсы для создания равных и безопасных условий жизни в Украине, искоренения любых видов насилия над верующими людьми".

"Мы, участники съезда представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, обращаемся к вам как к гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, с просьбой защитить наибольшую ценность - нашу жизнь, а также здоровье и безопасность нас и членов наших семей", - написали делегаты съезда.

На съезд приходов захваченных храмов УПЦ в Киев прибыли верующие из 12 областей Украины.

Сейчас захвачено около 120 храмов УПЦ. Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений. Наиболее горячие точки - в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.

Пережившие избиения и издевательства, рассказали о дискриминации на разных уровнях: от антиконституционных законов, принятых Верховной Радой, до произвола радикальных группировок, предвзятости или бездействия местной и судебной власти.

Целью съезда стало привлечение внимания общества и власти к проблеме религиозного рейдерства, преступлений, разжигания религиозной вражды, а также налаживание коммуникаций и взаимопомощи между общинами УПЦ для защиты гражданских прав, сообщили в Центре информации УПЦ.

Ранее "Страна" рассказывала о начале съезда в киевской лавре.

Мы также писали, что участники мероприятия попросили власть отменить законы о церковном рейдерстве.