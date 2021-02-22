Сегодня в Киеве насильно посадили самолет одного из бывших топ-менеджеров "ПриватБанка" Владимира Яценко. Ему вручили подозрение и задержали. Дело касается хищений в "Привате" накануне его национализации.

Это очень старое дело. Однако столь громкое задержание по нему произошло впервые.

Что будет дальше и насколько серьезна эта атака на Игоря Коломойского - разбиралась "Страна".

Задержание и подозрение Яценко

Владимира Яценко задержали сегодня в аэропорту "Борисполь".

Операцию проводило НАБУ совместно с СБУ. Для того, чтобы заполучить бывшего топ-менеджера "Приватбанка" детективы сажали в Киеве частный самолет, которым Яценко вылетел из Днепра и в столицу Австрии Вену. При этом самолет успели завернуть уже над Львовом, когда до выхода из воздушного пространства Украины оставалось всего несколько минут.

По информации "Страны", бывший банкир летел персональным самолетом Игоря Коломойского.

"У Коломойского есть два борта, он постоянно пользуется двумя самолётами-близнецами (Hawker 800XP). Первый - WRC7754, второй - WRC7751, на котором собственно и летел Яценко", - рассказал нащ источник.

Накануне задержания генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Яценко подозрение - по статье 191, злоупотребление служебным положением. Ему вменяют растрату средств "Приватбанка" в особо крупных размерах. Дело расследует антикоррупционная прокуратура.

Следствие не уточняет, когда и как он их растратил. Но, судя по тому, что подозреваемый трудился в банке до декабря 2016 года - то есть до его национализации - то речь идет о "кредитах Коломойского". Займах, которые выписывались на фирмы, подконтрольные олигарху, и потом банку не возвращались.

Такой версии по крайней мере придерживаются в НАБУ, которое ведет следствие по этому делу. Ранее аналитики международного агентства Kroll заявляли, что бывшие акционеры вывели из "Привата" более пяти миллиардов долларов. Что вынудило государство докапитализировать банк.

Но вернемся к "пидозре". Как видим, ее выписали тем же утром, которым Владимир Яценко пытался улететь из Украины. Что вызвало у многих подозрения в преднамеренном сливе информации. После возмущений по этому поводу, Венедиктова пообещала расследовать, была ли утечка данных.

"Один из ключевых свидетелей". Кто такой Владимир Яценко?

Яценко до того, как "Приват" забрали у Игоря Коломойского, был первым зампредседателя правления банка. А также - руководителем VIP-корпоративного бизнеса. В "Привате" Яценко с 1992 года.

Даже по этой информации видно, что это менеджер очень высокого полета и работал в "империи" Коломойского едва ли не со дня ее основания.

Владимир Яценко. Фото facebook.com/people/Владимир-Яценко

После национализации банка Яценко в своем Facebook дал понять, что уходит на вольные хлеба, поставив статус "Работа не по найму".

"Страна" узнала, чем он занимался в последние годы.

"После того, как произошла ситуация с "Приватбанком", он сидел на Северном Кипре, а потом переехал в Вену. После выборов вернулся в Украину. Самое интересное, что он держался особняком. То есть, не появлялся ни в Женеве, ни в Израиле, ни в тусовке Коломойского. К слову, он не был участником "котлетных вечеринок", не посещал дни рождения, не бывал на яхтах. Словом, он не входил в фавор Коломойского", - рассказал нам источник в бизнес-кругах.

Также он раскрыл детали личной и деловой жизни Яценко.

"В личной жизни у него тоже была драма. На одной он женился, а вторую бросил с детьми. Разошлись у них пути, ощущение, что у него кто-то что-то отнял. В банке во времена Коломойского, кроме основных своих должностных обязательств, он занимался различными бизнесами. Например, вел направление охранного бизнеса в "Привате", одно время он тесно общался с "Нариком" (Александр Петровский, более известный под прозвищем "Нарик" - Ред.).

Также он отвечал за Ингосстрах в "Привате", а также за коллекторский бизнес, за корпоративный бизнес. Яценко один из ключевых свидетелей, так как обладает информацией по многим эпизодам", - поделился источник.

То есть, как видим, Яценко - крайне информированный человек в делах Игоря Коломойского.

Что будет с Яценко и кто следующий?

Оживление по делам "Приватбанка" началось в конце декабря.

Тогда в США открыли новое дело против Коломойского, который, по данным американского Минюста, на деньги "Привата" покупал недвижимость в штате Огайо (на днях ее конфисковали и продали).

Также в конце года глава НАБУ Артем Сытник рассказывал, что передал несколько проектов подозрений по делу "Привата" на рассмотрение генпрокуратуры.

Видимо, среди них был и Владимир Яценко. Также, по информации "Страны", сейчас прорабатываются аналогичные действия по всем старым руководителям банка.

В финансовых кругах нам подтвердили, что им и Яценко будут вменять выдачу невозвратных займов.

"Яценко, скорее всего, постараются обвинить в выдаче кредитов, связанных с Игорем Коломойским. Тех кредитов, которые были выданы до национализации, но не были погашены, и по возврату которых сейчас идут суды.

Яценко тогда руководил кредитными комитетами, которые принимали решения по таким займам. К тому же известно, что он работал не только на банк, но и на группу Приват в целом. Яценко — очень грамотный казначей и очень многое знает о финансах группы и личных средствах самого Коломойского. Это кладезь информации, только не верю, что он будет делиться ею со следствием, скорее всего, он воспользуется правом хранить молчание", - рассказал источник "Страны" в банковской сфере.

По его данным, следственные органы собирают информацию еще на четырех человек:

• бывшего председателя Приватбанка Александра Дубилета (отец бывшего министра Кабмина Дмитрия Дубилета);



• бывшего зампреда Приватбанка Тимура Новикова;



• бывшего зампреда Приватбанка Юрия Пикуша;



• бывшего зампреда Приватбанка Татьяну Гурьеву.

Все они - еще и миноритарные акционеры Приватбанка, и когда прошла национализация, подали иски и начали ее оспаривать в судебном порядке. Всего рассматривается несколько сотен судебных тяжб.

"Дело постараются сделать максимально публичным и скандальным, это нужно власти. Не исключается даже, что реакция на него последует от Нацбанка. Завтра должно состояться заседание Совета НБУ и есть слух о том, что председатель Национального банка Кирилл Шевченко даже будет вносить от правления какой-то очень важный внеочередной вопрос. Может по Приватбанку. Но точно никто ничего не знает, даже в Совете. Всем сказали быть обязательно и быть готовыми ко всему", - сказал собеседник "Страны".

В Совете Нацбанка факт проведения заседания завтра, 23 февраля, подтвердили. Но будет ли правление выносить на обсуждение новые вопросы — неизвестно.

"Не удивлюсь, если заседание Верховной Рады организовывают, чтобы отвлечь внимание от заседания Совета Нацбанка", - прокомментировал ситуацию член Совета НБУ Василий Горбаль.

Правда, пока рано делать выводы о том, что за банкиров Игоря Коломойского берутся всерьез. Только дальнейшие события и ход следствия покажет, куда действительно пойдет эта история.

То есть, с одной стороны снаряды ложатся все ближе к Игорю Валерьевичу. С другой, не исключено, что все происходящее - пиар властей и НАБУ, чтоб показать (в том числе и американцам, и МВФ), что они "что-то делают" для возврата выведенных из Приватбанка средств.

Мол, смотрите - даже целые самолеты в небесах разворачиваем.

К слову, в кулуарах Рады ходит версия, что сама по себе история с вручением подозрения бывшему топ-менеджеру "Приватбанка" это элемент торгов за голоса депутатов, близких к Коломойскому, за законопроект о возвращении полномочий исполняющих обязанности министров. Подробнее об этом можно прочитать здесь.