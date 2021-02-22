В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины. Изменения касаются запрета производства и распространения информационной продукции, "направленной на пропаганду действий государства-агрессора".

В случае его принятия власти могут ликвидировать "Украинскую православную церковь", что "Страна" прогнозировала после закрытия трех оппозиционных телеканалов в начале февраля.

Карточка документа появилась на сайте парламента.

Основным автором документа является бывший президент Украины Петр Порошенко. Также под проектом подписались другие члены фракции "Европейская солидарность", депутаты "Голоса", групп "Доверие" и "За будущее" и несколько "Слуг народа", в частности Никита Потураев и Елизавета Богуцкая.

В проекте предлагается дополнить ч. I ст. 16 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" новыми положениями, которые позволят прекратить деятельность религиозной организации по решению суда.

Так, прекращать деятельность религиозных организаций предлагается в случае установления судом совершения религиозной организацией действий, направленных на:

ликвидацию независимости Украины;

изменение конституционного строя насильственным путем;

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства;

подрыв безопасности страны;

незаконный захват государственной власти;

пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

посягательство на права и свободы человека, здоровье населения;

пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году.

"Понятно, что смысл этого закона - создать основания для ликвидации через суд УПЦ под одним из вышеперечисленных надуманных предлогов", - делает вывод телеграм-канал Политика страны.

К слову комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который будет рассматривать законопроект, возглавляет сам Никита Потураев.

Напомним, Потураев, от решения комитета которого зависит участь проекта, известен многоими скандальными высказываниями и действиями. Например, он предлагал переименовать на украинских картах Россию в Московию.

Также он всячески продвигает закон "О медиа", в том числе не гнушаясь лжи о его поддержке европейским сообществом.