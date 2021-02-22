Задержанный сегодня в "Борисполе" бывший замглавы "Приватбанка" Владимир Яценко не входил в круг соратников Игоря Коломойского и не участвовал в так называемых "котлетных вечеринках".

Подробностями о жизни бывшего топ-менеджера со "Страной" поделился источник.

"После того, как произошла ситуация с "Приватбанком", он сидел на Северном Кипре, а потом переехал в Вену. После выборов вернулся в Украину. Самое интересное, что он держался особняком. То есть, не появлялся ни в Женеве, ни в Израиле, ни в тусовке Коломойского. К слову, он не был участником "котлетных вечеринок", не посещал дни рождения, не бывал на яхтах. Словом, он не входил в фавор Коломойского", - сообщил собеседник.

Также он раскрыл детали личной и деловой жизни Яценко.

"В личной жизни у него тоже была драма. На одной он женился, а вторую бросил с детьми. Разошлись у них пути, ощущение, что у него кто-то что-то отнял. В банке, кроме основных своих должностных обязательств, он занимался различными бизнесами. Например, вел направление охранного бизнеса в "Привате", одно время он тесно общался с "Нариком" (Александр Петровский, более известный под прозвищем "Нарик" - Ред.) Также он отвечал за Ингосстрах в "Привате", а также за коллекторский бизнес, за корпоративный бизнес. Яценко один из ключевых свидетелей, так как обладает информацией по многим эпизодам", - поделился источник.

Напомним, сегодня самолет, принадлежащий Игорю Коломойскому, с одним Яценко вылетел из Днепра и успел долететь до Львова, но его развернули за несколько минут до пересечения границы. Рейс, который следовал в Вену, посадили в "Борисполе". Там бывшего замглавы "Приватбанка" встретили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Правоохранители сообщили Яценко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой).

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова, которая подписала подозрение Яценко, анонсировала отдельное расследование по факту "слива" информации о готовящемся задержании бывшего замглавы банка.