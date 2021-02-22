Ровенский городской суд избрал меру пресечения 29-летнему детскому стоматологу Инне Кравчук, которая подозревается в избиении детей, в виде личного обязательства.

Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает пресс-служба суда.

"В соответствии с постановлением суда теперь она (подозреваемая - Ред.) обязана являться по каждому требованию в суд или другой определенный орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом", - говорится в сообщении.

Стоматолога подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное телесное повреждение), санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн) или общественных работ на срок до двухсот часов, или исправительных работ на срок до одного года.

Напомним, 12 февраля в сети появилось видео скандального инцидента в стоматологической клинике Ровно. На нем можно увидеть, как стоматолог била ребенка головой о кушетку и душила во время приема.

В тот же день стало известно, что полиция расследует факт избиения ребенка и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками клиники.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что летом 2020 года врач совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. Сейчас правоохранителями установлено трое пострадавших от таких действий стоматолога.

18 февраля полиция сообщила стоматологу о подозрении.

"Страна" подробно рассказывала об издевательствах над маленькими пациентами в детской стоматологической клинике в Ровно.