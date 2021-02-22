Адар Пунавалла, исполнительный директор крупнейшего мирового производителя вакцин Serum Institute of India, который выпускает вакцину от коронавируса CoviShield, обратился к мировым лидерам. Он призвал их проявить терпение и подождать, пока препаратом не обеспечат сначала Индию.

Призыв Пунавалла оставил в своем Твиттере 21 февраля.

"Дорогие страны и правительства, пока вы ждете поставок CoviShield, я смиренно прошу вас проявить терпение. Serum Institute of India работает над тем, чтобы уделять первоочередное внимание огромным потребностям Индии и вместе с этим соразмерять потребности остального мира. Мы стараемся изо всех сил", - сказано в записи главы института.

Как пишет немецкий сайт ntv.de, Индия - "аптека мира", больше вакцин не производит ни одна страна, она будет играть важную роль в борьбе с пандемией коронавируса как производитель по доступной цене CoviShield. Однако пост Пунаваллы говорит о том, что Индия готовит мир к возможным задержкам вакцин.

По данным ресурса, вторая по численности населения страна делает примерно половину всех вакцин мира. И недавно Индия раздала миллионы доз вакцины от коронавируса более бедным странам в своем регионе и за его пределами. Также много доз было продано.

"Для Индии это возможность укрепить свой имидж в регионе - в том числе ввиду соседства с Китаем, который в военном и экономическом отношении превосходит Индию", - пишет сайт.

Но самой Индии нужно много вакцин, и к лету она хочет вакцинировать около 300 миллионов человек - чуть меньше четверти от 1,3 миллиарда жителей. До недавнего времени число заражений коронавирусом в огромной стране было относительно низким. Ежедневно регистрируется только около 10 000 новых случаев заражения, тогда как на пике прошлым летом было почти 100 000 случаев в день. Некоторые эксперты предположили наличие у населения определенного иммунитета, а тесты на антитела показали, что многие люди перенесли вирус бессимптомно.

Как писала "Страна", Владимир Зеленский заявил, что вакцина CoviShield, которую везут в Украину, на сегодня является одной из лучших.

Мы также приводили мнение председателя Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко о закупке властями индийской вакцины. Он считает, что пока что Украине