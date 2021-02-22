Бывший замглавы "Приватбанка" Владимир Яценко, которого сегодня задержали при попытке вылететь из Украины на чартерном рейсе, пытался покинуть страну на самолете Игоря Коломойского.

Об этом "Стране" рассказал источник.

"У Коломойского есть два борта, которыми он постоянно пользуется двумя самолетами-близнецами (Hawker 800XP). Первый - WRC7754, второй - WRC7751, на котором собственно и летел Яценко", - сообщил собеседник.

Также он рассказал, что входило в обязанности Яценко, когда "Приватбанк" принадлежал Коломойскому.

"После того, как произошла ситуация с "Приватбанком", он сидел на Северном Кипре, а потом переехал в Вену. После выборов вернулся в Украину. Самое интересное, что он держался особняком. То есть, не появлялся ни в Женеве, ни в Израиле, ни в тусовке Коломойского. К слову, он не был участником "котлетных вечеринок", не посещал дни рождения, не бывал на яхтах. Словом, он не входил в фавор Коломойского. В личной жизни у него тоже была драма. На одной он женился, а вторую бросил с детьми Разошлись у них пути, ощущение, что у него кто-то что-то отнял. В банке, кроме основных своих должностных обязательств, он занимался различными бизнесами. Например, вел направление охранного бизнеса в "Привате", одно время он тесно общался с "Нариком" (Александр Петровский, более известный под прозвищем "Нарик" - Ред.) Также он отвечал за Ингосстрах в "Привате", а также за коллекторский бизнес, за корпоративный бизнес. Яценко один из ключевых свидетелей, так как обладает информацией по многим эпизодам", - поделился источник.

Напомним, сегодня самолет с одним Яценко вылетел из Днепра и успел долететь до Львова, но его развернули за несколько минут до пересечения границы. Рейс, который следовал в Вену, посадили в "Борисполе". Там бывшего замглавы "Приватбанка" встретили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Правоохранители сообщили Яценко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой).

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова, которая подписала подозрение Яценко, анонсировала отдельное расследование по факту "слива" информации о готовящемся задержании бывшего замглавы банка.