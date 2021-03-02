Языковые скандалы в Украине начались уже и в спорте.

За последнее время произошло два громких случая. Сначала тренер ФК "Львов" Виталий Шумский заявил, что его команду дискриминировали по причине украинского языка. Мол, арбитры показал желтую карточку в ответ на требование тренера говорить на государственном языке.

Судей начали за это травить в соцсетях националисты. Делом даже занялся мовный омбудсмен Тарас Креминь. Хотя никаких доказательств тому, что вопрос касался украинского языка, Шумский не приводил.

А теперь наставник львовян вообще потерял работу - клуб расторг с ним контракт после серии поражений и, как совпало - и после языкового скандала.

Второй инцидент - Креминь раскритиковал футбольный клуб "Шахтер" за то, что дали перевод своей пресс-конференции на русский язык.

В обоих скандалах разбиралась "Страна".

Что произошло на матче с "Колосом"

20 февраля во время матча украинской премьер-лиги "Львов" - "Колос" главный тренер "Львова" Виталий Шумский получил желтую карточку из-за конфликта с арбитрами.

Тренер объяснил, что подошел к резервному арбитру Николаю Кривоносову и сказал ему что-то по игре. Тот якобы ответил на русском, после чего Шумский сделал замечание и потребовал говорить на украинском языке.

"Четвертый рефери разговаривал со мной на русском языке, а я попросил его говорить со мной на украинском. Он передал это главному арбитру, который подошел ко мне и показал желтую карточку. Я спросил, за что, но ответа еще так и не получил", - рассказывал Шумский.

Профильные СМИ описывают ситуацию так: Шумский подошел к Кривоносову и вступил с ним в перепалку. Арбитр по рации передал об этом главному судье - Виктору Копиевскому, который расценил действия тренера как давление на судью. И показал Шумскому "горчичник".

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", – прокомментировал тренер "Львова".

В субботнем матче его команда проиграла "Колосу" из Ковалевки со счетом 0:2.

Реакция на "горчичник" от Павелко до Креминя

В Украинской ассоциации футбола начали проверку инцидента. Проверкой займется Комитет по этике и честной игры. Он опросит свидетелей и исследует другие материалы, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

"На 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке", - сообщили в УАФ.

На скандал также отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он заявил, что направил главе Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко письмо с просьбой разобраться в двухнедельный срок и предоставить объяснения, не было ли на поле возможной языковой дискриминации.

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями государственного языка при обслуживании матча и предъявлении желтой карточки тренеру ФК" Львов" по возможному признаку языковой дискриминации", - говорится в письме

Две недели после начала проверки скоро истекают, но пока ее результатов нет. Тем временем арбитр Николай Кривоносов заявил, что подал в суд на Шумского за клевету, сообщают профильные СМИ.

По словам арбитров, предупреждение Шумский получил за системные замечания судьям в грубой форме и публичные претензии в течение игры - а не за язык общения. Судьи матча написали объяснения эпизода в комитет арбитров.

Тренер "Львова" отреагировал на это с удивлением.

"Не понимаю, почему этот судья хочет подавать на меня в суд. Какая клевета? Я не могу понять. Я у него спросил, за что он показал желтую карточку. Если за то, что я попросил общаться со мной на государственном языке, тогда я вообще не понимаю, о какой клевете идет речь. Они пишут, что я своими действиями систематично мешал бригаде арбитров. Я вообще ничего не говорил в сторону бригады арбитров", - рассказал Шумский.

То есть картина складывается примерно такая.

Львовский тренер повздорил с арбитром по неким вопросам игры и в ходе перепалки потребовал, чтобы ему отвечали на украинском языке. Кривоносов доложил об этом Копиевскому, а тот принял решение вынести желтую карточку - за пререкания с арбитром. А не за конкретное требование перейти на госязык, как это пытался представить Виталий Шумский.

Почему Шумского убрали из "Львова"?

В общем, очевидно, что тренер "Львова" раздул языковой скандал на фоне сугубо футбольных разногласий с арбитром. Его команда проигрывала, и нервный срыв Шумского можно понять.

Интересно, что 1 марта львовский клуб объявил о расторжении контракта с тренером.

Причина примерно понятна: в воскресенье "Львов" в очередной раз крупно проиграл "Динамо" (1:4) и опустился на последнее место в украинской премьер-лиге.

Шумский возглавляет клуб с октября 2020 года. То есть проработал тренером он около пяти месяцев. При этом сам он считает, что с языковым скандалом это не связано.

"Да, действительно у нас состоялся разговор с руководством, поблагодарили друг друга за работу. Более предметно обращайтесь к руководству клуба. Было принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Никто мне за языковой скандал ничего не говорил. Я вообще не понимаю, почему все так раздули эту ситуацию. В первую очередь, в той ситуации я хотел сказать о футбольных правилах и о том, за что дают желтые карточки", - пояснил отставку тренер.

Эта ситуация опять таки показывает, что Шумский начал поднимать языковую тему, чтобы заретушировать собственные поражения на футбольном поле. Используя "мовный" скандал как повод обвинить судей в предвзятости.

И не исключено, что это также повлияло на решение клуба расторгнуть с ним контракт. Ведь по сути тренер начал вмешивать в спорт политику - что вряд ли могло понравиться владельцам ФК.

При этом данный языковой скандал стал не единственным в украинском футболе за последнее время.

Претензии к донецкому "Шахтеру"

28 февраля Тарас Креминь переключился на донецкий футбольный клуб "Шахтер". Он обвинил команду в нарушении языкового закона. Клуб "провинился" в том, что дал перевод пресс-конференции на русский язык.

"Недавно проводилась пресс-конференция "Шахтера" с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевод на негосударственный язык без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы, как гражданин Украины, имеете право на получение информации и услуг на государственном языке", - сказал Креминь YouTube-каналу "ТаТоТаке".

Он также заявил, что украинский спорт "должен быть украиноязычным по умолчанию".

"Я считаю, что нарушения языкового закона – это нарушение прав человека. Поэтому тот, кто сегодня не предоставляет качественных условий для украинского языка, тот нарушитель, если это доказано и нашей работой, и, если нужно, судом", - подытожил Креминь.

Отметим, что речь шла о заявлениях тренера "Шахтера" Луиша Каштру 28 февраля, которого на официальном ютуб-канале клуба переводили на русский язык.

Выступление Каштру - с 10:30 минуты.

ФК "Шахтер" пока на слова Креминя не отреагировал.

Ситуацию прокомментировал нардеп Макс Бужанский - инициатор законопроекта по отмене штрафов за нарушение языкового закона.

"Я так понимаю, следующим шагом Кремень вылезет на ринг вместе с Усиком и будет курировать его прямо во время боя.

На следующей неделе гуманитарный комитет рассматривает наш законопроект по отмене языковых штрафов, пора заканчивать с этой ересью", - написал он в своем Telegram.