Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил все находится под контролем. По его словам, на сегодняшний день нет никаких признаков того, что противники на Донбассе готовятся к наступлению.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в понедельник, 22 февраля, пишет "Укринформ".

По словам Хомчака, уже 211 день на Донбассе продолжается режим прекращения огня и в ситуации на Донбассе нет резких изменений.

"Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Он также добавил, что на отдельных участках противник устраивает обстрелы. Под такие обстрелы попадают украинские позиции и населенные пункты на подконтрольной и неподконтрольной территории.

Напомним, двумя дням ранее на Донбассе началось новое обострение. И ВСУ, и сепаратисты начали сообщать об обоюдных массированных обстрелах.

После этого главнокомандующий Вооруженных сил заявил, что обострение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны о санкциях по поводу финансирования терроризма.

Также сегодня Хомчак рассказал, что в зоне ООС на Донбассе после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником погиб украинский военнослужащий, еще один - получил ранение.



