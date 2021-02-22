Активисты националистической организации "Традиция и порядок", которую связывают с одним из лидеров "Нацкорпуса" Сергеем Коротких "Боцманом", совершили нападение на молодых парней левых взглядов.

Об этом "Стране" сообщили члены организации "Народный конгресс", на которых было совершено нападение.

Инцидент произошел в Приморском районе Одессы возле дома по улице Гагарина, 23А. Пострадали Ярослав Примикирио, Владислав Бащук и Александр Ковалев.

Нападавших было около десятка, у части из них лица были скрыты балаклавами и масками. Среди них пострадавшие узнали лидера одесской ячейки "ТиП" Илью Попкова, его помощника Жана Само и Виктора Грозу.

По словам пострадавших, они пошли в магазин и зашли за него на перекур.

"Там мы увидели, как на нас идет толпа в балаклавах и в масках, не обратили на них внимание. Думали, что пройдут мимо, но не тут-то было: одного товарища заломали, второму залили перцовкой лицо, третьего прижали к стенке, угрожая ножом", - сказали нам пострадавшие.

Нападавшие начали выбивать из жертв личную информацию - домашний адрес, данные о друзьях и т.п.

Молодым людям повезло, так как в ситуацию вмешался прохожий мужчина, пригрозив этим нападавшим полицией. После этого парни в балаклавах отпустили своих жертв.

Пострадавшие зашли в магазин, решили там пересидеть какое-то время, но увидели через дверь, что нападавшие вернулись и ждут их под магазином. Но к приезду полиции они разбежались.

Ранее "Страна" писала о том, что перед заседанием СНБО националисты под ОП требуют закрыть "Страну", "Вести" и "Наш".

Также мы сообщали, что националисты сегодня стучались в "квартиру Мураева"., а тот пообещал им "большую диспансеризацию".