Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко обвинил министра здравоохранения Максима Степанова во лжи касательно закупки вакцины от коронавирусной болезни CoviShield, произведенной в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

Соответствующий пост он обнародовал в своем Facebook.

Кравченко заявил, что в Украину едет вакцина, которая произведена по лицензии Oxford/AstraZeneca Индийским институтом сывороток и реализуется под названием CoviShield. Он обратил внимание, что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами этого препарата, а срок их годности истекает уже через несколько месяцев - 23 июня.

Также председатель Национальной медицинской палаты коснулся вопроса стоимости этой вакцины для Украины. По его данным, для правительства Индии вакцина стоит меньше $3 (около 84 гривен по курсу). В то же время, цена для нашей страны до сих пор неизвестна. В свою очередь бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Святослав Пискун утверждает, что Украине одна доза вакцины обошлась в $17.

Также проблема с CoviShield заключается в том, что предприятие, на мощностях которого производится вакцина, находится за пределами Европейского союза, и по этой причине у Индийского института сывороток отсутствуют GMP-сертификат PICs (pharm inspection cooperation scheme). При этом у института еще около 1,5 лет назад истек срок национального украинского GMP-сертификата.

"Украинские инспектора выезжали с инспекцией на производство и определили больше 6 замечаний от критических до незначительных по отношению к фармацевтическому производству Института, что было зафиксировано при составлении corrective and preventive actions (CAPA "капа"). И только на прошлой неделе Индийский институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение о устранении недостатков", - говорится в сообщении.

По словам Кравченко, только на этой неделе Минздрав Украины должен будет подготовить приказ об утверждении плана, порядка и сроков комиссионной проверки инспекторами ГП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины фармацевтического производства Индийского института сывороток с целю подтверждения соответствия GMP стандарту. Эксперт утверждает, что это процесс займет минимум три недели "при безупречных обстоятельствах".

Примечательно, что ранее в Минздраве обещали начать вакцинацию от коронавируса в Украине в день прибытия препаратов в страну. По данным Офиса президента, партия индийской вакцины поступит в Украину уже завтра, 23 февраля. Таким образом, заявление Кравченко может свидетельствовать о том, что старт кампании по вакцинации придется отложить до получения препаратом необходимых лицензий.

"Так, что Министр здравоохранения в очередной раз лжет и везет в Украину, вакцину которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции и подтверждения национальной GMP-сертификации!! К чему я это написал? Максим Степанов, а где миллиард гривен и китайская вакцина компании Sinovac?" - резюмировал Кравченко.

Ранее мы писали о том, что западные СМИ называют индийскую версию вакцины "вариантом AstraZeneca для бедных стран". В этом списке оказалась и Украина. Причем она стала единственной европейской страной которая закупает индийский препарат. Кроме того, третья стадия клинических испытаний вакцины должна была пройти в феврале, но ее результаты пока не обнародованы.

"Страна" подробно разбиралась, какую вакцину в Украину везет Степанов и почему в соцсетях критикуют действия Минздрава по закупке препаратов от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения поделился видео с отгрузкой вакцины из Индии. Степанов утверждает, что в Украину прибудет полмиллиона доз индийского препарата.