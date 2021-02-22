Представители православных общин захваченных храмов Украинской православной церкви обратились к Верховной Раде, президенту и Кабмину с призывом отменить законы о перерегистрации религиозных организаций, чтобы сделать невозможным церковное рейдерство.

Соответствующее заявление было утверждено на форуме "Верные", которая состоялась в Киево-Печерской Лавре, и где собрались около 350 представителей приходов захваченных храмов в Тернопольской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Черновицкой, Киевской, Винницкой, Волынской областей.

Участники форума призвали президента, премьер-министра и спикеру защитить и обеспечить конституционные права верующих Украинской Православной Церкви на свободное вероисповедание.

В обращении говорится о том, что верующие просят власть отменить принятые Верховной Радой предыдущего созыва законы, которые регламентируют порядок подчиненности религиозных организаций и процедуру государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица. Эти законы позволяют религиозным организациям изменять свою подчиненность, если за это выскажутся члены этих религиозных организаций. На практике благодаря принятию этих законов в Украине массово осуществляется церковное рейдерство и происходит захват храмов УПЦ.

"В последние годы Министерство культуры Украины путем злоупотреблений и манипуляций, применяет эти антиконституционные законы исключительно против Украинской Православной Церкви и в принудительном порядке пытается лишить ее собственности. Должностными лицами нарушается принцип равенства всех религиозных конфессий и ограничивается в правах одна религиозная организация, что является дискриминацией по религиозному признаку миллионов верующих Украинской Православной Церкви. Государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Поэтому религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением органов государственной власти и рейдеров, нас лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее. Отдельными псевдорелигиозными организациями, регулярно осуществляются провокационные действия, обусловливающие дестабилизацию в украинском обществе. В средствах массовой информации и интернет пространстве подается ложная информация относительно освещения религиозных событий, которая дискредитирует Украинскую Православную Церковь. Численно увеличилось количество уголовных преступлений на религиозной почве и судебных процессов по обжалованию актов органов государственной власти и др. Использование антиконституционных законов церковными рейдерами приводит к ухудшению уровня свободы вероисповедания в Украине, создание существенных препятствий для духовного и социального служения церквей и религиозных организаций", - говорится в заявлении участников форума.

Как рассказал "Стране" глава Юридического отдела УПЦ Александр Бахов, уже зафиксировано около 500 случаев захвата или незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ. По его словам, церковь подала около 400 судебных исков по этим фактам, ведется 50 уголовных производств.

Участники форума вспомнили о ряде вопиющих случаев нарушения прав верующих граждан. Например, о том, как школьницу из Черновицкой области Кристину Велущак не допустили на школьный выпускной, поскольку она ходит "не в ту Церковь». О смерти настоятеля храма УПЦ в честь Архистратига Михаила в селе Задубровка Черновицкой области протоиерея Леонида Деликатного, который полтора года дежурил в храме, и спал там на полу, чтобы не допустить его захвата сторонниками ПЦУ.



Во время мероприятия прихожане из разных регионов напомнили, как захватывали их храмы. Например, бывший настоятель Свято-Георгиевской общины УПЦ протоиерей Сергей Гладун (с. Катериновка Тернопольской области) напомнил, что Свято-Георгиевский храм УПЦ захватывали сторонники Киевского патриархата и представители "Правого сектора" и бойцы подразделения "Тернополь-2". Нападавшие применили дубинки и слезоточивый газ к прихожанам храма Украинской Православной Церкви, в результате чего было травмировано два десятка верующих, в итоге они отобрали храм. После этого прихожане УПЦ построили новую церковь в Катериновке. Протоиерей отметил, что многие из тех, кто тогда захватывал храм, умерли совсем молодыми.

Настоятель прихода из Оленовки Черниговской области, иерей Александр Гладыш также рассказал, что после того, как сторонники ПЦУ захватили Вознесенский храм УПЦ, а областная власть отказалась вмешиваться в конфликт, община возвела в Оленовке новый храм в честь блаженной Матроны Московской, и он был освящен летом 2020 года.

Пономарь захваченного Винницкого кафедрального собора УПЦ Ростислав Заграничный рассказал на форуме, как происходил захват собора ПЦУ. Напомним, бывший священнослужитель УПЦ митрополит Симеон перешел в ПЦУ после получения Украиной Томоса. По словам пономаря, решение о "переходе" храма в ПЦУ было принято не верующими прихожанами, а группой посторонних мужчин, которые присутствовали в храме. Он также добавил, что накануне захвата в кафедральном соборе был еще один перебежчик из УПЦ в ПЦУ, Александр Драбинко, который осматривал собор вместе с представителями власти.

Участники форума на карте Украины отметили села, где произошел захват храмов УПЦ

К участникам съезда общин захваченных храмов УПЦ обратился Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В письме, которое зачитал митрополит Антоний, говорится, что несмотря на всевозможные преграды и преследования, люди остаются верными Богу и истинной Церкви.



"УПЦ столкнулась с такими серьезными испытаниями, как захват храмов, незаконная перерегистрация приходов в юрисдикцию другой религиозной организации, физическое насилие по отношению к нашим верующим, запугивание и шантаж их семей, но люди остаются верными Богу", - отметил предстоятель УПЦ.