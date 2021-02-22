Юлия Навальная, супруга российского оппозиционно политика Алексея Навального, вернулась в Москву после того, как полторы недели назад она прилетела в Германию.

Об этом сообщает телеграм-канал "112".

В московский аэропорт Навальная прилетела рейсом из Франкфурта, но без детей. Предположительно, они остались в Германии. По прилету Юлию встретили журналисты, однако их вопросы она проигнорировала.

За время отсутствия в России Навальная пропустила заседания по делу Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны и апелляцию по делу "Ив Роше".

Напомним, 2 февраля московский суд вынес приговор и назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима. Фактически он отсидит чуть больше двух лет, так как суд зачел ему срок, проведенный в СИЗО и под домашним арестом.