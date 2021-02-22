Ощадбанк продлил действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте банка.

"Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что перевыпуск карт продолжается по графику и их доставляют в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 мая 2021 года", - добавили в Ощадбанке.

Ранее "Страна" писала о том, что в прошлом году в Украине уволили 5 тысяч банкиров.

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