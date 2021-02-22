Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что причиной стремительного распространения Covid-19 на Прикарпатье стали иностранные туристы и популярный горнолыжный курорт "Буковель".

Об этом он сказал во время общения с журналистами, в понедельник, 22 февраля, в ходе общения с журналистами после форума "Украина-30: Инфраструктура".

"Мы ожидали, что (новая волна коронавируса - Ред.) будет 5-10 февраля, но она началась чуть позже. По подсчетам Ляшко - нашего санитарного врача, (вспышку спровоцировал - Ред.) Буковель и иностранные туристы. И дальше начало расходиться через местное население", - сказал Тимошенко.

Также он добавил, что с кислородом на Прикарпатье проблем нет. По его словам, область обеспечена кислородом, как и все другие регионы. При этом Тимошенко заверил, что ситуация с койко-местами под контролем и через несколько дней этот вопрос, вероятно, "будет снят".

Тимошенко о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье - с 2:00:44

Напомним, на Прикарпатье из-за критической ситуации с Covid-19 разворачивают временный госпиталь. Кроме того в этом регионе власти решили ввести жесткий карантин. Ограничения "красной" зоны будут действовать неделю - с 22 по 28 февраля.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились снова больше 500 человек. Этот регион уже около трех недель занимает лидирующие позиции по суточному приросту пациентов с Covid-19.