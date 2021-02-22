Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко покатались на лыжах на курорте Красная поляна в Сочи.

В сети появилось видео совместного отдыха лидеров двух стран.

На кадрах видно, как президент России одет в яркий лыжный костюм цветов российского флага, в то время как Лукашенко предпочел сдержанную черную экипировку. Также на видео запечатлен момент короткой беседы двух президентов, движущихся к вершине горы на подъемнике. О чем в тот момент говорили Путин и Лукашенко расслышать невозможно.

Ранее российский лидер предложил Лукашенко покататься на лыжах "после рабочих часов". Неизвестно, исчерпали ли президенты повестку сегодняшних переговоров, или их беседа продолжится после перерыва на отдых. Регламента продолжительности переговоров в Сочи нет, сообщили ранее журналисты, входящие в пул президентов Беларуси и России.

Напомним, сегодня на встрече с Путиным Лукашенко анонсировал появление первой белорусской вакцины от коронавирусной болезни.