Интернет впервые в истории стал популярнее ТВ в качестве источника информации для украинцев
В январе 2021 года количество украинцев, которые отдают предпочтение Интернету в качестве источника информации превысило половину (51%), в то время как за телевидение проголосовали 44%.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Кроме того, как показал опрос, что радио и прессу предпочитают всего 2% жителей страны.
Специалисты отмечают, что впервые в Украине доля тех, кто отдает предпочтение Интернету, как источнику информации, превысила число тех, кто отдает предпочтение телевидению.
Социологические исследование Research & Branding Group проводилось с 20 января по 1 февраля текущего года среди 802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
Напомним, ранее сообщалось, что за пять лет украинцы стали втрое чаще оплачивать картой интернет- покупки.
Также мы писали, что телевидение, сайты и Facebook стали основными СМИ, откуда украинцы черпают местные новости.