В январе 2021 года количество украинцев, которые отдают предпочтение Интернету в качестве источника информации превысило половину (51%), в то время как за телевидение проголосовали 44%.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Кроме того, как показал опрос, что радио и прессу предпочитают всего 2% жителей страны.

Специалисты отмечают, что впервые в Украине доля тех, кто отдает предпочтение Интернету, как источнику информации, превысила число тех, кто отдает предпочтение телевидению.

Социологические исследование Research & Branding Group проводилось с 20 января по 1 февраля текущего года среди 802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что за пять лет украинцы стали втрое чаще оплачивать картой интернет- покупки.

Также мы писали, что телевидение, сайты и Facebook стали основными СМИ, откуда украинцы черпают местные новости.