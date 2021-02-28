С наступлением весны парикмахерские и салоны красоты все чаще заполнены посетителями. Люди хотят обновить стрижку. Женщины не боятся экспериментов и красят волосы в оригинальные цвета.

Когда стричься в марте 2021 года, чтобы это соответствовало лунному календарь - в материале "Страны". Астрологи уверены: если следовать этому графику, прически будут удачными, а волосы отрастут быстро.

1 - 12 марта на небе ожидается убывающая Луна. А этот период рекомендованы не кардинальные смены имиджа, а тщательный уход за волосами. В том числе питательные маски для волосы, ламинирование. В парикмахерской можно обрезать кончики. Мужчинам - подравнять бороду и усы, детям - челку.

Самый удачный день для стрижки 13 марта, суббота. Новая Луна в знаке Рыбы будет благоприятствовать походу в салон красоты. Не бойтесь менять имидж, в том числе делать короткие стрижки. Если вдруг вы мечтали о завивке - время наиболее подходящее.

С 14 по 16 марта включительно - очередь для модельных стрижек, когда волосы четкими линиями обрамляют лицо и шею. В эти три дня можно краситься с осветлением, в том числе в светлые и яркие тона.

С 17 до 25 марта предписаны уход за длинными волосами, в том числе черными и рыжими. Во втором случае можно добавить ярких красок в свой цвет, сделать его более апельсиновым и солнечным.

26-27 марта можно краситься краситься в привычные и проверенные цвета, но лучше без креативных идей.

28 будет ожидается Полнолуние, а потом улыбаются Луна. В это время лучше не посещать парикмахерскую, если хотите, чтобы волосы отрасти поскорее. Зато уход в домашних условиях и у мастера - пожалуйста, астрологических "противопоказаний" нет.

Ниже мы публикуем примеры модных стрижек сезона весна 2021.

Модные стрижки на длинные волосы - сезон весна 2021 года:

Модные стрижки на средние и короткие волосы - сезон весна 2021 года:

Оригинальная модельная стрижка и окрашивание - сезон весна 2021: