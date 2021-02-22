Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал его снимок с вице-премьер-министром по стратегическим отраслям промышленности Олегом Уруским, где оба запечатлены на военной выставке в Абу-Даби. Фото стало причиной скандала и требования объяснений, которые запросил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Свой комментарий по этому поводу Кадыров написал на своем Telegram-канале.

Глава Чечни рассказал, что на самом деле, не знал Уруского, а знал бы - "не подпустил".

"Дорогие друзья! В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский.

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...Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны.

Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", - написал Кадыров.

Напомним, в понедельник, 22 февраля, на официальной странице премьер-министра Дениса Шмыгаля в Фейсбуке появилось фото, на котором Олег Уруский запечатлен рядом Рамзаном Кадыровым. Премьер подписал снимок лаконично: "Жду от Олега Уруского срочных пояснений".

Этот снимок, судя по всему, сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.

В свою очередь Уруский оперативно отреагировал и прояснил ситуацию. Он заявил, что на фото - официальная церемония открытия выставки и так участников расставили по протоколу.