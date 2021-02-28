В марте в Украине проиндексируют пенсии, продолжат вакцинацию от Covid-19, а также переведут часы на летнее время (если Верховная Рада не примет законопроект об отмене перехода).

Правительство обещает старт программы с ипотекой под 7% годовых. Также завершится регистрация для участников ВНО в этом году, а для большинства пенсионеров пересчитают пенсии.

Из политических событий - это довыборы в парламент, которые пройдут на Прикарпатье и на Донбассе. Там уже столкнулись интересы крупнейших политсил.

Собрали главные изменения марта.

Довыборы в Раду

28 марта состоятся довыборы в Раду по двум округам - 87-му в Ивано-Франковской области и 50-му в Донецкой.

Начнем с запада. В городе Надворная уже накаляются политические страсти, а имеющие влияние в регионе партии выдвигают своих кандидатов.

Так, "Европейская солидарность" Порошенко выставила Елену Самбул (более известную как Маруся Зверобой), которая обвиняется в угрозах президенту Зеленскому. "Слуги народа" же выдвинули самого сильного украинца Василия Вирастюка - уроженца Ивано-Франковска.

"Свобода", чьи позиции сильны в области, выставляет на округ второго человека партии - Руслана Кошулинского. А партия "За будущее", которая имеет весомые позиции в облсовете, выставила совладельца курорта "Буковель" Александра Шевченко (его кандидатуру связывают с Игорем Коломойским).

В Донецкой области довыборы пройдут в Покровске (бывший Красноармейск). В этом регионе высока поддержка ОПЗЖ, которая уже выдвинула генпродюсера 112 канала Артема Марчевского.

У Порошенко послали на эти выборы обвиняемую в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера Юлию Кузьменко. Но она, как и кандидат от "слуг народа", который пока не определен, скорее всего будут статистами на этих выборах - поскольку данные партии популярностью в регионе не пользуются.

Близкое к Ринату Ахметову крыло местных элит скорее всего поддержит на этих выборах мэра Доброполья Андрея Аксенова, которого выдвинул региональный политический проект олигарха - партия "Порядок".

Также на выборы идет руководитель общественного объединения "Антивойна" Виктория Шилова и кандидат от Партии Шария адвокат Валентин Рыбин.

Детальнее о раскладах на обоих округах - в материале "Страны" Ставки Ахметова и Коломойского, "Свобода" против Порошенко. Кто пойдет на довыборы в Раду.

Пенсии повысят на 100-300 гривен

На март запланировано повышения пенсий в рамках индексации. Это коснется тех, кто имеет необходимый страховой стаж и вышел на пенсию по возрасту.

Индексация в среднем составит 11% или же 100-300 гривен.

То есть, например, к пенсии в 3 тысяч гривен прибавят 330 гривен, а к выплате до 1,4 тысячи гривен - чуть более 100 грн.

При этом индексация не коснется:

- тех, кто получает пенсию с 2021 года;

- военных пенсионеров;

- тех, кто получает социальную пенсию (без необходимого стажа);

- тех, кто получает пенсию госслужащего.

Тарифы на газ и свет

В марте газораспределяющие компании установили цены на газ для населения в рамках установленного максимума - 6,99 гр за куб.

Большинство компаний выставили предельно возможный ценник на март - 6,99 грн. При этом некоторые определили более низкий тариф.

Например, "Нафтогаз" 6,86 грн, Кременчукгаз-трейдинг - 6,95 грн, Кировоградская областная газопоставляющая компания - 6,86 грн, Херсонская областная газопоставляющая компания - 6,86 грн.

Скриншот: Газправда

Фиксированная цена на газ для населения, установленная Кабмином на уровне 6,99 гривен за кубометр, будет действовать до конца марта.

Цены на свет пока не меняются. С 1 января и до 31 марта в Украине действует тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч.

При этом эксперты не исключают, что в этом году средний тариф для населения вырастет до 2-2,3 гривен за киловатт. Решение о пересмотре тарифов на электричество для граждан с 1 апреля правительство может принять уже в марте.

Регистрация на вакцинацию

С 1 марта украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от Covid-19. Это анонсировали в Минздраве.

Записаться на вакцинацию смогут украинцы, которые не входят в приоритетные группы. Их будут вносить в лист ожидания. Желающим привиться старше 60 лет будут назначать время и место вакцинации.

Записаться можно будет тремя способами: через специальный сайт по вакцинации, который обещают запустить в ближайшее время, через электронные очереди у семейных врачей и по телефону контакт-центра. Также рассматривается возможность сделать регистрацию через приложение "Дiя".

Правда, пока это сервис, лишенный реального наполнения: вакцин в стране очень мало, а той, что есть, многие пользоваться не хотят. В итоге первые два дня вакцинации кололи по 600-700 человек в день, а потом этот показатель снизился.

Перевод часов на летнее время

В последнее воскресенье марта в Украине переводят часы с зимнего на летнее время. Это должно произойти в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 стрелки переведут на час вперед.

При этом в Верховной Раде предлагают отменить ежегодный переход и оставить Украину в одном времени. В пояснительной записке к законопроекту №4201 об исчислении времени говорится, что перевод часов не имеет смысла, поскольку это не экономит электроэнергию и отрицательно влияет на здоровье.

Также одна из причин - "противодействия российской агрессии". "Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий" - пояснял автор законопроекта Руслан Стефанчук.

В 2011 года парламент уже отменял перевод часов на зимнее время, но через месяц это решение отменили. Сейчас же этот вопрос поднимают вновь - комитет Рады утвердил законопроект.

Окончание регистрации на ВНО

5 марта заканчивается регистрация на сдачу ВНО в 2021 году. Загрузить со своих страниц-приглашения-пропуска зарегистрированные участники смогут до 30 апреля.

Тесты ВНО начнутся в конце мая по утвержденному расписанию:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика,

1 июня - украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Программа "Доступная ипотека"

В марте в Кабмине обещали старт программы "Доступная ипотека" под 7% годовых. Сейчас ипотека выдается в среднем под 15%.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в первой половине года власть и НБУ будут работать над тем, чтобы создать возможность ипотеки под 5%.

Дешевую ипотеку будут выдавать через банки-партнеры.

Кредит будут выдавать на 20 лет на новостройки и на дома не старше трех лет при условии внесения первого взноса не менее 15%. Максимально по кредиту можно получить 2 млн гривен.

Ранее мы подробно писали, как получить такую ипотеку и какие подводные камни в такой системе.

Погода в марте

По данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в марте ожидается от -3 до +2. На Закарпатье и юге Украины будет теплее: местами +3…+6. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы: 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм.

Выходные и праздники в марте

В марте украинцев ждет один дополнительный выходной в Международный женский день 8 марта. Праздник выпадает на понедельник, поэтому на календаре три выходных дня подряд - с 6 по 8 марта включительно. Всего в марте 22 рабочих дня и 9 выходных.

В марте кроме Международного женского дня на календаре Масленица (масленичная неделя продлится с 8 по 14-е число). 14 марта - Прощеное воскресенье, а сразу после него с 15 марта начинается Великий пост перед Пасхой.