Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, комментируя задержание бывшего первого заместителя главы НБУ Владимира Яценко, заявила, что данные о планах правоохранителей по вручению ему подозрений были "слиты" и это станет темой отдельного расследования.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Узнала о чрезвычайно важную новость — мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "Приватбанка", каким-то удивительный образом заказать чартерный рейс до Вены, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе", - написала она.

Также она прокомментировала подписанное ей подозрение.

"Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам Приватбанка – моя. Сегодня мы демонтировали манипуляции и стереотипы, которые давно стали частью нашей культуры – свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств, из числа тех, которые на слуху и у наших международных партнеров, сегодня превратились в подозреваемых", - заявила Венедиктова.

По ее словам, у нее есть собственное мнение по расследованию дел Приватбанка, которое она сформировала после того, как стала одним из процессуальных руководителей.

"Я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведении экспертного исследования с целью подтверждения убытков, причиненных государству и гражданам", - написала генпрокурор.

В то же время она заявила, что не может разглашать детали дела, уточнив, что ее не устраивали моменты с точки зрения перспектив представления обвинения в суде.

Напомним, сегодня при попытке вылететь из Украины на чартерном рейсе был задержан один из фигурантов дела "Приватбанка". По данным СМИ, им оказался экс-первый замглавы "Приватбанка" Владимире Яценко.

Ранее в НАБУ назвали статью, по которой бывшему замглавы "Приватбанка" объявляют подозрение.