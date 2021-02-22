В понедельник, 22 февраля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один - получил ранение.

Об этом со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака сообщает "Интерфакс-Украина".

"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий, и второй ранен", - сказал Хомчак.

Напомним, 20 февраля на Донбассе началось новое обострение. И ВСУ, и противник заявляют об обоюдных массированных обстрелах. Руслан Хомчак заявлял, что в последнее время чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта.

"Страна" ранее разбиралась, почему вновь заговорили об обострении на Донбассе и чего ожидать дальше.