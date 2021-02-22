В понедельник, 22 февраля, правоохранители сообщают экс-первому замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой).

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба НАБУ.

Сообщение о подозрении согласовала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. В НАБУ подтвердили, что Яценко планировал улететь из Украины. Он вылетел из Днепра в Вену, но благодаря действиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь". Сейчас там проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить один миллион фунтов стерлингов Приватбанку.

Также мы писали о том, что в США завели новое дело против Коломойского по поводу Приватбанка.