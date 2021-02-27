После снежной и морозной зимы украинцы не могут дождаться прихода весны. Когда в стране станет тепло - рассказываем в этой заметке.

Март в 2021 году выдастся холодным. Температура выше +10 градусов будет подниматься разве что на юге. А на всей территории - в последних числах месяца. Ночью не отступят морозы, хоть и небольшие - до -3...-5.

Апрель прогнозируется ветреный. Солнце порадует своими лучами, однако они окажутся обманчивыми. Настоящее тепло ожидается разве что к Пасхе 2021, которая празднуется 2 мая.

В конце апреля - начале мая несколько дней пройдут щедрые ливни с первыми грозами. До 10 числа последнего весеннего месяца природа оживет. В парках и садах нас начнут радовать прекрасные запахи и краски деревьев и цветов.

Если в целом охарактеризовать погоду этой весной, она будет переменчивой. Теплые вещи сможем окончательно спрятать до осени лишь в конце апреля. А в мае иногда придется надевать легкий свитер. Верным другом украинцев весной 2021 будут зонтик и резиновые сапоги.